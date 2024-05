Bia Haddad vence Sara Errani e avança no WTA 1000 de Madri

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia estreou com vitória no WTA 1000 de Madri nesta quinta-feira (25) sobre a italiana Sara Errani, 100ª colocada do ranking mundial.

No saibro da capital espanhola, a paulista de 27 anos, atual número 14 do mundo, venceu sem grandes dificuldades, com parciais de 6-3 e 6-2 numa partida que durou 1 hora e 16 minutos.

Bia Haddad fez sua estreia diretamente na segunda rodada por ser a 11ª cabeça de chave no torneio.