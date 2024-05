Ativistas denunciam presença de lobistas em reunião sobre poluição por plástico

Foram quase 40% a mais de lobistas nestas negociações do que na rodada de novembro, no Quênia, apontou o Centro para o Direito Ambiental Internacional (Ciel).

Os 196 lobistas da indústria química e da derivada de combustíveis fósseis superam em número todas as delegações que se reuniram em Ottawa e avançam para a quarta rodada de negociações.

Ativistas ambientais denunciaram nesta quinta-feira (25) a presença crescente de lobistas da indústria do petróleo nas conversas em Ottawa sobre um acordo global para reduzir a poluição causada pelo plástico.

A reunião em Ottawa é considerada crucial à medida que se aproxima a última sessão de negociações, no fim do ano, na Coreia do Sul.

Delegados de 175 países se reúnem para concluir o primeiro tratado das Nações Unidas que aborda o problema do plástico.

"A presença dos lobistas da indústria aumenta progressivamente, conforme crescem os chamados por um acordo que aborde a produção de plástico", denunciou o Ciel.