Agence France-Presse registra lucro pelo quinto ano consecutivo

O resultado líquido chegou a 1,1 milhão de euros (6 milhões de reais, na cotação atual), "aproximadamente o mesmo nível que o do ano passado" (1,2 milhão de euros ou cerca de 6,4 milhões de reais, na cotação da época), e é "positivo pelo quinto ano consecutivo", assinalou.

Essa instância "aprovou as contas do exercício de 2023, que confirmam a continuação da recuperação financeira", destacou a direção em nota à imprensa.

A Agence France-Presse (AFP) registrou lucro em 2023 pelo quinto ano consecutivo e "cumpriu as metas" para o período 2019-2023, anunciou a empresa nesta quinta-feira (25), após reunião de seu conselho de administração.

Os ganhos comerciais aumentaram sutilmente (+0,3 milhão de euros ou +1,6 milhão de reais) em relação a 2022, situando-se em EUR 206,8 milhões (R$ 1,14 bilhão).

A AFP voltou a registrar lucro em 2019 pela primeira vez desde 2013, com um saldo líquido positivo de EUR 400 mil (R$ 1,8 milhão à época), que chegou a EUR 5,3 milhões (R$ 34 milhões) em 2020 e a um resultado "histórico" de EUR 10,6 milhões (R$ 67 milhões) em 2021, graças, particularmente, a um acordo com o Google sobre direitos associados.

Consequentemente, "o desendividamento continua no ritmo previsto", segundo a direção da AFP. A dívida da empresa, que chegou a EUR 50,2 milhões no começo de 2017 (cerca de R$ 167 milhões à época), diminuiu para EUR 26,9 milhões (R$ 144 milhões) no fim de 2023 "e deverá ser liquidada em 2028", ressaltou.