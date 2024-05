Zelensky diz que 16 crianças 'deportadas à Rússia' voltaram para suas famílias

Anteriormente, a comissária russa para os direitos das crianças, Maria Lvova-Belova, anunciou em Doha que havia chegado a um acordo com Kiev mediante o qual "29 crianças vão retornar à Ucrânia e 19 à Rússia".

"Um grupo de 16 crianças ucranianas [...] foi libertado e devolvido a suas famílias" no Catar, disse Zelensky.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou, nesta quarta-feira (24), que 16 crianças ucranianas que haviam sido "deportadas para a Rússia" puderam retornar para suas famílias, pouco depois de Moscou anunciar um acordo com Kiev para a troca de 48 crianças deslocadas pela guerra.

Zelensky, no entanto, não mencionou a transferência dos 19 menores à Rússia.

O pacto foi firmado durante um encontro entre responsáveis de Kiev e Moscou no Catar, país que tem atuado como intermediário no tema complexo da repatriação de crianças ucranianas presentes no território russo desde fevereiro de 2022, quando começou a invasão russa da Ucrânia.

Em março, quatro crianças ucranianas foram repatriadas da Rússia, já com mediação de Doha, após outra operação similar em fevereiro que envolveu 11 menores.