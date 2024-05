Ucrânia acusa alto clérigo ortodoxo de entregar informações militares à Rússia

Os Serviços Ucranianos de Segurança (SBU) acusaram, nesta quarta-feira (24), um alto funcionário ortodoxo, que está à frente do principal monastério do leste do país, de ter revelado à Rússia posições do Exército ucraniano.

A direção desse monastério depende do ramo da Igreja ortodoxa ucraniana historicamente vinculada a Moscou.

Esse ramo proclamou sua independência em maio de 2022, pouco depois do início da invasão russa da Ucrânia, em reação ao apoio à guerra expresso pelo patriarca russo Kirill. Mas as autoridades ucranianas o acusam de estar há anos promovendo sentimentos separatistas.