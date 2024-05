TikTok suspende seu programa de recompensas a usuários na UE

A plataforma digital de vídeos TikTok anunciou, nesta quarta-feira (24), que suspendeu um programa, lançado na França e na Espanha, que incluía recompensas para os usuários e que foi alvo de uma investigação da UE por suspeitas de dependência.

Em uma mensagem na rede X, o TikTok anunciou que "suspenderemos voluntariamente as funções de recompensas no TikTok Lite [versão simplificada de seu aplicativo de vídeos] enquanto abordamos as preocupações que [os reguladores] levantaram".