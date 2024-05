Rezas e feriados no Sudeste Asiático, atingido por uma onda de calor

A onda de calor que atinge o Sudeste Asiático levou alguns países como as Filipinas a ordenar o fechamento de escolas e algumas populações, como a de Bangladesh, a orar para invocar a chuva. Abril, no início da primavera (outono no Brasil), é um dos meses mais quentes nessa parte do mundo antes de que a temporada de monções comece, mas este ano, as temperaturas batem recordes devido ao fenômeno climático El Niño, que leva ao aquecimento de uma grande parte do Pacífico tropical. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O impacto das ondas de calor é cada vez maior na Ásia, apontou esta semana a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

Nesta quarta-feira (24), as autoridades filipinas aconselharam a população a ficar em suas casas. "Faz tanto calor que não conseguimos respirar", apontou Erlin Tumaron, de 60 anos, que trabalha em uma estação balneária do norte das Filipinas, onde a sensação térmica - que além da temperatura leva em conta a umidade e o vento - chegou aos 47°C na terça-feira. Além disso, cerca de 7.000 escolas suspenderam as aulas presenciais.

O relatório da OMM sobre o estado do clima na Ásia em 2023 alerta que os principais indicadores da mudança climática aceleraram, como a temperatura da superfície, a diminuição das geleiras e o aumento do nível do mar. Essas mudanças terão graves consequências na sociedade, economia e ecossistema da região. Na Tailândia, as autoridades da capital pediram aos habitantes que ficassem em suas casas, devido a um índice de calor que tacharam de "extremamente perigoso". "Evitem ficar fora de casa", instou a prefeitura de Bangcoc, onde se prevê que o termômetro chegue aos 39ºC.

"E o pior está por vir. As temperaturas podem subir ainda mais nessa enorme e turística metrópole de 10 milhões de habitantes. Muitas pessoas que trabalham nas ruas - como os entregadores ou os vendedores de comida - tentam se manter sob a sombra e se hidratar constantemente para suportar as condições, agravadas pela contaminação atmosférica. "Às vezes, sinto que vou desmaiar, mas não há outro remédio", disse Boonsri Waenkaew, mototaxista.