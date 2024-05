Ralf Rangnick, atual técnico da Áustria, confirma conversas com Bayern de Munique

O atual técnico da seleção austríaca, Ralf Rangnick, confirmou nesta quarta-feira (24) que está em negociações com o Bayern de Munique para suceder Thomas Tuchel no cargo de treinador do clube alemão a partir do próximo verão europeu. O ex-técnico do Manchester United declarou ao site austríaco 90 Minuten que "houve contatos" com o Bayern, embora sem confirmar se será ou não o próximo a comandar o gigante bávaro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Totalmente focado na Eurocopa" na Alemanha (14 de junho a 14 de julho), que disputará com a Áustria, Rangnick não quis especificar se seu próximo destino será o Bayern.

"Também informei a federação austríaca" sobre estes contatos, continuou. "Temos uma verdadeira relação de confiança". O Bayern procura um novo treinador desde fevereiro quando veio a público a notícia de que o clube não contaria com Tuchel na próxima temporada. A imprensa alemã noticiou o possível interesse do Bayern no treinador do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, que há dez dias se sagrou campeão da Bundesliga, e no técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, mas os dois renovaram recentemente com os respectivos empregadores.

"Me sinto muito bem" com a Áustria, continuou Rangnick. "Neste momento não há razão para negociar [o interesse do Bayern] de forma intensa e específica". "Se o Bayern me dissesse 'queremos você', eu teria que me perguntar se é o que eu quero", explicou. O treinador de 65 anos tem um grande desafio pela frente na Eurocopa para superar um grupo que inclui também França, Holanda e Polônia. Rangnick teve influência nos últimos anos no futebol alemão e em seus treinadores. Antes de sua passagem de sete meses pelo Manchester United (2021-2022), ele dirigiu vários clubes alemães, como Hannover, Schalke, Hoffenheim e Leipzig. No final do século 20, ele levou o modesto Ulm pela primeira vez à primeira divisão alemã. O Leverkusen encerrou uma série de onze títulos consecutivos do Bayern, que ainda disputa a Liga dos Campeões (jogará as semifinais contra o Real Madrid).