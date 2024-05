Pelo menos 154 milhões de vidas foram salvas em 50 anos graças às vacinas, diz OMS

OMS, Unicef, a aliança de vacinas Gavi e a Fundação Bill e Melinda Gates apresentaram a campanha conjunta "Humanly Possible" para apoiar esforços de vacinação, que, às vezes, enfrentam sentimentos antivacinas muito fortes, alimentados por teorias de conspiração que circulam nas redes sociais.

As vacinas salvaram pelo menos 154 milhões de vidas nos últimos 50 anos, o equivalente a seis vidas por minuto, segundo um estudo da OMS publicado pela revista científica The Lancet nesta quarta-feira (24).

O estudo mostra que a grande maioria das vidas salvas pelas vacinas nos últimos 50 anos (101 milhões) foi de lactantes.

A vacinação contra as 14 doenças contribuiu para reduzir 40% da mortalidade infantil em todo o mundo e em mais de 50% na região africana, segundo a OMS.

Entre as vacinas incluídas no estudo, a do sarampo teve o impacto mais significativo na redução da mortalidade infantil, representando 60% das vidas salvas.