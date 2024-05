Mudança social explicaria redução da população masculina durante o Neolítico

Uma equipe francesa do Centro Nacional de Pesquisas Científicas (CNRS) do Museu Nacional de História Natural (MNHN) e da Universidade Paris Cité acredita que esta queda resultou da transição de um sistema reprodutor diversificado para outro baseado em uma linha patrilinear, ou seja, quando a descendência é contada em linha paterna.

O método permite "voltar no tempo", explica à AFP Raphaëlle Chaix, especialista em antropologia genética do CNRS e coautora do estudo publicado na Nature Communications.

O episódio ocorreu ao final do Neolítico, há entre 3.000 e 5.000 anos, e representou uma queda abrupta na quantidade do cromossomo Y, responsável pelas características sexuais masculinas. Essa queda foi identificada apenas recentemente, mediante a análise dos cromossomos e dos homens atuais.

Em relação às causas dessa transição social, os autores indicam o surgimento do agro-pastoralismo, quando as populações caçadoras-coletoras foram substituídas por agricultores e criadores de gado.

"Quando comparamos as populações caçadoras-coletoras atuais e as populações agro-pastoris, as primeiras são muito menos patrilocais e patrilineares do que as segundas", observa Raphaëlle Chaix.

Este estudo permitiu compilar mais de mil genomas em populações patrilineares, que segundo os autores demonstram que os sistemas patrilineares segmentares experimentam uma importante perda de diversidade genética de cromossomo Y.

O surgimento de uma economia agro-pastoral, que permite a acumulação de recursos como gado, teria favorecido a patrilocalidade - onde o casal se instala na comunidade do marido - e a patrilinearidade, lembra o estudo.

A equipe agora pretende estudar "estes sinais em cada continente, trabalhando para contar uma história um pouco mais específica para diferentes regiões do mundo", segundo Raphaëlle Chaix.

