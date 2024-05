Liverpool perde para o Everton (2-0) e se afasta da luta pelo título inglês

O Liverpool, atual segundo colocado do campeonato inglês, sofreu um duro golpe ao perder nesta quarta-feira (24) por 2 a 0 no clássico local contra o Everton em Goodison Park, uma derrota que diminui suas chances de conquistar a Premier League.

A despedida anunciada de Klopp será menos feliz do que o esperado, prejudicada por esta queda de resultados no pior momento possível da temporada.

Os 'Reds', que conquistaram a Copa da Liga em fevereiro, perderam força na reta final da temporada, com eliminações na Copa da Inglaterra e na Liga Europa, e uma má sequência no campeonato inglês que os distancia do título da Premier League.

Os "Toffees" não venciam o arquirrival Liverpool em Goodison Park desde o dia 17 de outubro de 2010 (2-0) no campeonato inglês.

"Se jogarmos como hoje, não temos nenhuma chance de nos considerarmos na luta pelo título", disse o capitão dos 'Reds', o holandês Virgil van Dijk.

Essa foi a segunda vitória consecutiva do Everton (16º, com 33 pontos) na Premier League , três dias depois do triunfo sobre o Nottingham Forest. Com essa boa sequência a equipe comandada pelo técnico Sean Dyche tem oito pontos de vantagem sobre o Luton (18º, 25 pontos) o primeiro a ocupar a zona de rebaixamento.

Esta 'gordura' deverá permitir ao Everton, presente ininterruptamente na primeira divisão desde 1954, se manter na elite do futebol inglês no final da temporada, apesar de ter sido punido com a perda de oito pontos por violar regras financeiras do campeonato.