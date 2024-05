Justiça francesa examina pedido incomum de restituição de Mona Lisa

A Justiça francesa examinará na quinta-feira (25) um estranho pedido de uma associação que exige a restituição da Mona Lisa, obra-prima do artista italiano Leonardo da Vinci, exibida no museu do Louvre em Paris.

O Conselho de Estado, o mais alto tribunal administrativo francês, recebeu um pedido da International Restitutions, uma associação misteriosa que não revela onde está sua sede e quem são seus diretores, para que "declare inexistente" a decisão do rei Francisco I de "se apropriar" da Gioconda, também conhecida como Mona Lisa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A associação, que alega atuar "em nome dos descendentes do herdeiro do pintor", espera que a obra mestra do Renascimento, que no passado foi motivo de desentendimentos entre França e Itália, seja "eliminada" do inventário do museu do Louvre.