Israel anuncia 'ação ofensiva' no sul do Líbano

As forças israelenses estão efetuando uma "ação ofensiva" no sul do Líbano, anunciou nesta quarta-feira o ministro da Defesa, Yoav Gallant, sem especificar se ass tropas atravessaram a fronteira.

"Várias forças estão mobilizadas na fronteira e realizam uma ação ofensiva no sul do Líbano", disse o ministro em um vídeo, no qual também afirmou que "metade" dos comandantes do movimento pró-Irã Hezbolla na região foram "eliminados".