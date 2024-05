Investigador diz que Trump fazia parte de esquema eleitoral, apesar de não ser acusado

Na Geórgia, Trump, Giuliani e outros são acusados de conspiração relacionada com a apresentação de um certificado eleitoral republicano naquele estado após as eleições de 2020. Meadows também é acusado na Geórgia, mas não em relação ao esquema eleitoral. Eles se declararam inocentes. No Michigan, as autoridades disseram que mais de uma dúzia de republicanos enviaram certificados ao Congresso declarando falsamente que eram eleitores e que Trump era o vencedor das eleições de 2020 no estado, apesar dos resultados mostrarem que ele tinha perdido. A procuradora-geral Dana Nessel disse que o esquema foi idealizado no porão da sede estadual do Partido Republicano. Fonte: