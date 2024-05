Hezbollah afirma que lançou dezenas de foguetes contra Israel

O movimento libanês pró-Irã Hezbollah afirmou nesta quarta-feira (24) que lançou "dezenas de foguetes" contra o norte de Israel, depois de acusar o Estado hebreu de matar dois civis em seu território.

O grupo xiita disparou dezenas de foguetes contra o norte de Israel na tarde de terça-feira.

O Hezbollah troca tiros e disparos de foguetes com as forças israelenses quase diariamente desde o ataque do movimento islamista palestino Hamas contra o sul de Israel em 7 de outubro, que provocou o início do atual conflito na Faixa de Gaza.