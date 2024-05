Hamas publica vídeo de refém israelense-americano sequestrado em Gaza

O movimento islamista palestino Hamas divulgou nesta quarta-feira (24), no Telegram, um vídeo de um homem com vida, de dupla nacionalidade, americana e israelense, apresentado como um dos reféns sequestrados em seu ataque de 7 de outubro.

Segundo a imprensa israelense, trata-se de Hersh Goldberg-Polin, sequestrado no festival de música Nova, no sul de Israel, perto da Faixa de Gaza.

"Fui passar um tempo com meus amigos e, em vez disso, acabei lutando por minha vida com feridas graves em todo meu corpo", disse no vídeo, que AFP não pôde verificar nem confirmar quando foi gravado.