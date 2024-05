'É hora de uma transição pacífica' na Venezuela, diz candidato da oposição Edmundo González

"Nunca, nunca, nunca tinha pensado em estar nesta posição", garante com tom pausado este diplomata de carreira, que foi embaixador na Argélia e na Argentina. "Esta é a minha contribuição para a causa democrática... Eu faço isso com desapego, como uma contribuição para a unidade".

Edmundo González Urrutia passou de ilustre desconhecido a candidato presidencial da oposição da Venezuela: diplomata de profissão e agora embaixador da líder opositora María Corina Machado, ele enfrentará o presidente Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho com o objetivo de garantir "uma transição pacífica" no país.

A PUD decidiu em 19 de abril ratificar a postulação de González e, de repente, ele se tornou o candidato da oposição, embora sem perder o perfil discreto.

"Eu disse, quando me propuseram isso, que se esta designação fosse de maneira unânime, com o respaldo unânime de todas as forças políticas, evidentemente era um compromisso que eu ia aceitar. E assim foi".

Mas será que o agora candidato da oposição tem medo de enfrentar o governo? "Medo não, mas sim reservas pela imensa responsabilidade que isso comporta. Estamos em um momento em que este regime não joga bem. Para eles não somos adversários, mas inimigos".

"São circunstâncias que a vida te coloca", mas "é subalterno ao lado do desafio que temos pela frente", sustenta. "A Venezuela precisa deixar de lado a pugnacidade, a diatribe política, a confrontação" que caracterizaram 25 anos de governos chavistas.

González diz ter uma "relação fluida" com Machado, favorita nas pesquisas mas marginalizada do processo por uma inabilitação política.

"Não é que sou o candidato de María Corina, sou candidato da unidade", embora "a líder deste processo unitário seja María Corina Machado e atrás dela vamos estar todos os venezuelanos que esperamos uma mudança pacífica e pela via eleitoral".