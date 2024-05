Chefe de governo espanhol cogita renunciar devido a investigação sobre sua esposa

No poder desde 2018, o premiê informou que se apresentará "perante os meios de comunicação [...] na próxima segunda, 29 de abril" para anunciar sua decisão, e cancelou sua agenda pública até então.

"Preciso parar e refletir" sobre "se devo continuar à frente do governo ou renunciar a esta grande honra", ressaltou Sánchez em carta aberta, publicada na plataforma X.

O presidente do Governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, surpreendeu, nesta quarta-feira (24), ao anunciar que avalia sua renúncia e que informará sua decisão na segunda-feira, devido a uma investigação judicial contra sua esposa por suspeita de "corrupção".

O TSJM indicou que a investigação foi aberta em 16 de abril após uma denúncia do coletivo Mãos Limpas, vinculado à extrema direita, e que o processo é "secreto".

Um tribunal de Madri abriu uma investigação preliminar sobre a esposa do presidente do Governo, Begoña Gómez, por suspeitas de tráfico de influência e corrupção.

"Em um dia como hoje, e depois das notícias que tive, apesar de tudo, continuo acreditando na Justiça do meu país", disse o líder socialista.

Questionado no Congresso dos Deputados sobre a investigação, Sánchez, de 52 anos, respondeu que confia na Justiça.

A decisão do tribunal foi anunciada poucas horas depois de o veículo digital "El Confidencial" ter publicado uma notícia afirmando que os investigadores estavam examinando os vínculos de Gómez com diversas empresas privadas que acabaram recebendo fundos e contratos públicos do governo.

Na ocasião, Gómez chefiava o IE Africa Center, uma fundação vinculada com a escola de negócios Instituto de Empresa (IE), cargo que deixou em 2022.

Segundo o veículo "El Confidencial", o IE Africa Center assinou em 2020 um acordo de patrocínio com a Globalia e que a esposa do chefe de Governo "se reuniu em caráter privado com o conselheiro delegado da 'holding' turística, Javier Hidalgo, nos próprios escritórios da companhia".