Cavalos do Exército fogem no centro de Londres e deixam quatro feridos

Vários cavalos do Exército britânico escaparam na manhã desta quarta-feira (24) e causaram pânico no centro de Londres, ferindo pelo menos quatro pessoas antes de serem controlados.

Por volta das 08h25 no horário local (04h25 no horário de Brasília), as ambulâncias intervieram para ajudar uma pessoa que havia caído de um cavalo perto do Palácio de Buckingham, uma área onde estão localizados os estábulos de vários regimentos do Exército.

A equipe de saúde foi chamada para três locais diferentes e hospitalizou quatro pessoas.

Segundo um porta-voz do Exército, os animais se assustaram ao escutar a queda no asfalto de um vergalhão transportado por um guindache e cinco deles fugiram a galope, jogando ao chão quatro cavaleiros,, três dos quais ficaram feridos, embora suas vidas não corram risco.

"Olhei pelo espelho retrovisor e os vi vindo justo atrás de mim. Nesse momento, tinha dois clientes atrás, fiquei preocupado com eles", comentou à BBB um taxista chamado Robbie. "Felizmente, seguiram adiante, mas iam rápido", acrescentou.

Segundo a polícia, dois dos animais foram capturados no distrito de Limehouse, a mais de oito quilômetros a leste do Palácio de Buckingham.

Após esse incidente, as associações de protecção dos animais solicitaram que se pusesse fim à utilização de cavalos para este tipo de desfiles, apontando, tal como a ONG britânica Animal Justice Project, que "não nos pertencem".