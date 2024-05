Blinken retorna à China para pressionar a Pequim mas preservando a estabilidade

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, desembarcou nesta quarta-feira (24) na China para sua segunda visita em um ano ao país, com a missão de pressionar Pequim por seu apoio à Rússia, mas sem prejudicar o processo de estabilização nas relações bilaterais entre as potências.

O avião do secretário de Estado pousou em Xangai, capital financeira da China, onde Blinken terá uma agenda mais leve, com encontros com estudantes e empresários, antes de seguir para a capital Pequim, para reuniões na sexta-feira com autoridades do país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Blinken deve pedir moderação da China a respeito de Taiwan, que se prepara para a posse em maio de um novo presidente, e apresentará as preocupações de Washington com as práticas comerciais chinesas, um tema crucial para o presidente Joe Biden em um ano eleitoral.