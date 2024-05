Atalanta goleia Fiorentina (4-1) e vai enfrentar Juventus na final da Copa da Itália

Suas perspectivas melhoraram significativamente no início do segundo tempo (53'), quando a Fiorentina ficou reduzida a dez jogadores, devido à expulsão do zagueiro sérvio Nikola Milenkovic por cometer uma falta sobre o atacante Gianluca Scamacca, que corria na direção do gol.

Depois de ser derrotada na partida de ida por 1 a 0 em Florença, a Atalanta começou o duelo desta quarta da melhor maneira possível ao abrir o placar logo aos oito minutos com um gol do meia holandês Teun Koopmeiners, que avançou o chutou cruzado de pé esquerdo.

Apesar da inferioridade numérica, a 'Viola' surpreendeu e conseguiu empatar aos 68 minutos com um gol de cabeça do zagueiro argentino Martínez Quarta ficando provisoriamente classificada. Mas a equipe de Florença desabou no final da partida ao sofrer três gols nos últimos 15 minutos.

Gianluca Scamacca marcou um golaço de voleio aos 75 minutos de jogo e deixou tudo igual no placar agregado. Nos acréscimos, dois jogadores que haviam começado no banco de reservas marcaram e garantiram a vaga na final: o centroavante nigeriano Ademola Lookman teve seu gol anulado por impedimento mas depois confirmado pelo VAR (90'+4) e o meia croata Mario Pasalic fechou o placar em outro contra-ataque, encobrindo o goleiro (90'+8).

A Atalanta, que disputará contra o Olympique de Marselha as semifinais da Liga Europa nos dias 2 e 9 de maio, enfrentará a Juventus na final no dia 15 de maio, no Estádio Olímpico, assim como em 2021, e tentará adicionar à sua galeria um segundo troféu após a Copa da Itália conquistada no distante ano de 1963.