Ao menos 11 pessoas são enforcadas no Iraque por 'terrorismo'

Eles foram enforcados "nos termos do artigo 4 da lei antiterrorista", acrescentou uma das fontes, que solicitou anonimato.

O funcionário de segurança, da província de Dhi Qar, sul do país, informou "a aplicação da pena capital contra 11 terroristas do EI" na prisão de Nasiriya; e o de saúde confirmou que seu serviço recebeu "os corpos de 11 condenados, executados na segunda-feira".

Ao menos 11 pessoas foram executadas esta semana no Iraque por enforcamento, acusadas de atos de "terrorismo" e pertencimento à organização jihadista Estado Islâmico (EI), indicaram nesta quarta-feira (24) duas autoridades do alto escalão das áreas de segurança e saúde.

No Iraque, o "terrorismo", assim como o homicídio e o tráfico de drogas, são punidos com a pena de morte na forca. Os decretos que autorizam as execuções devem ser assinados pelo presidente.

Os 11 executados eram da província de Saladino e os corpos de sete deles foram devolvidos a suas famílias, disse o funcionário da saúde.

A Anistia Internacional condenou as últimas execuções por enforcamento devido a "acusações de terrorismo excessivamente amplas e vagas".