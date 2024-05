TLC com Mercosul é 'prioridade' para Europa, garante negociador-chefe da UE

Um tratado de livre comércio (TLC) com o Mercosul é uma "prioridade" para a Europa, afirmou nesta terça-feira (23) o negociador-chefe da União Europeia (UE) para esse acordo com o bloco sul-americano, Rupert Schlegelmilch, que espera selá-lo "o mais rápido possível".

"Além das circunstâncias, esse acordo tem sido mantido como uma prioridade para nós. É uma prioridade absoluta", disse Schlegelmilch ao iniciar no Uruguai uma viagem pelos países do bloco.

O TLC, que busca eliminar a maioria das tarifas entre as duas zonas para criar um espaço comercial com mais de 700 milhões de consumidores e equivalente a um quarto do PIB mundial, está em discussão há 25 anos.