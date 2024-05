Senado dos EUA examina pacote de ajuda à Ucrânia

O Senado dos Estados Unidos analisa um enorme plano de ajuda à Ucrânia a partir desta terça-feira (23), no que é anunciado como uma mera formalidade em comparação com os meses de negociações para a sua adoção pela Câmara Baixa do Congresso.

Após a votação de sábado na Câmara dos Representantes, o líder dos senadores democratas, Chuck Schumer, prometeu "terminar o trabalho" sem demora.

O líder dos senadores republicanos, Mitch McConnell, considerou que é "a vez do Senado fazer história" ao adotar o gigantesco programa de ajuda militar que o presidente Joe Biden exige há meses.