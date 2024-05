Premiê do Reino Unido anuncia aumento dos gastos com defesa para 2,5% do PIB até 2030

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, realizou nesta terça-feira, 23, coletiva de imprensa com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, para anunciar um novo orçamento de defesa, segundo o qual o país irá ampliar seus gastos com o setor para 2,5% do PIB até 2030. A mudança irá adicionar 23 bilhões de libras no orçamento da área nos próximos seis anos. "Os aliados concordaram no ano passado que 2% do PIB é o mínimo. E, mais uma vez, o Reino Unido lidera pelo exemplo", afirmou Stoltenberg.

"O seu anúncio de apoio adicional, incluindo mais munições, defesa aérea e capacidades de ataque de precisão profunda mostra mais uma vez o compromisso do povo britânico para com a Ucrânia", afirmou. "Na Otan, estamos agora abordando a forma de colocar o nosso apoio à Ucrânia numa base mais robusta e previsível, inclusive com um compromisso financeiro plurianual", disse o secretário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Hoje é um ponto de virada para a segurança europeia e um momento marcante na defesa do Reino Unido. É um investimento geracional na segurança e na prosperidade britânicas, que nos torna mais seguros em casa e mais fortes no exterior", afirmou Sunak. "Isto estabelece um novo padrão a ser seguido por outras grandes economias europeias da Otan. Se todos os países da Otan dedicassem pelo menos 2,5% do seu PIB à defesa, o nosso orçamento coletivo aumentaria em mais de 140 bilhões de libras", acrescentou.