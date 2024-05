Partidos formalizam adesão a candidatura unitária contra Maduro na Venezuela

Partidos de oposição formalizaram nesta terça-feira (23) sua adesão à candidatura unitária do diplomata Edmundo González Urrutia para enfrentar o presidente Nicolás Maduro nas eleições do próximo dia 28 de julho na Venezuela, às vésperas do vencimento do prazo para o trâmite, em meio a denúncias de obstáculos.

O partido Un Nuevo Tiempo (UNT) se uniu à candidatura de González Urrutia, indicado pela principal aliança opositora, a Plataforma Unitaria Democrática (PUD), no lugar de María Corina Machado, favorita nas pesquisas, mas impedida de exercer cargos públicos.

UNT havia indicado Manuel Rosales, antigo rival do falecido Hugo Chávez, que se inscreveu no último minuto como uma opção unitária, mas não teve grande aceitação.