Naufrágio na costa do Djibuti deixa 16 mortos e 28 desaparecidos

Ao menos 16 migrantes morreram e 28 estão desaparecidos após um naufrágio na costa do Djbuti, na região do Chifre da África, anunciou nesta terça-feira a Organização Internacional para as Migrações (OIM), uma agência da ONU.

"As operações de busca e resgate por parte das autoridades locais e da OIM prosseguem", afirmou a agência na rede social X.

A OIM acrescentou que 77 migrantes estavam na embarcação, mas não revelou a data da tragédia.