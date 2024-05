Naufrágio mata dezenas de migrantes na costa do Djibuti

Mais de 20 migrantes morreram em um naufrágio na costa do Djbuti, na região do Chifre da África, anunciou nesta terça-feira a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

A chefe da missão dessa agência das Nações Unidas no Djibuti, Tanja Pacifico, disse à AFP em Nairóbi que 21 corpos haviam sido resgatados e que 23 pessoas continuavam desaparecidas. Outras 33 pessoas sobreviveram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esse foi o segundo naufrágio relatado pela OIM na costa do Djibuti em poucas semanas, após o ocorrido no último dia 8, em que 38 migrantes morreram.