Milhares de indígenas marcham em Brasília por demarcação de terras

Milhares de indígenas fizeram uma caminhada nesta terça-feira em Brasília para exigir segurança e a demarcação de suas terras, um tema que opõe o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Congresso, de maioria conservadora.

"Hoje é a marcha com o tema da emergência indígena", disse à AFP Jaqueline Arandurah, líder do povo Guarani Kaiowá, que se concentra no Mato Grosso do Sul. "Já fazem mais de 400 dias do governo do presidente Lula, e nossas terras não foram demarcadas", ressaltou.

A líder acrescentou que marcha "para dizer ao governo que é preciso garantir os direitos dos povos indígenas para amenizar a violência nos territórios".