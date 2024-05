Macron promete Rio Sena "limpo" até os Jogos Olímpicos de Paris-2024

"Todos juntos mobilizados (...) Vamos conseguir. A água do Sena estará fria... e limpa", escreveu Macron na rede social X. "Vou confirmar para vocês!", acrescentou, reiterando implicitamente sua promessa de dar um mergulho no Sena.

Para garantir os níveis de qualidade da água adequados para banho, as autoridades estão concluindo as infraestruturas instaladas para os Jogos, com um custo de cerca de 14 bilhões de euros.

Esta central de tratamento, instalada nas margens do rio Marne - afluente do Sena com o qual conflui na entrada de Paris - permitirá a purificação das águas pluviais, que normalmente transportam águas residuais antes de descarregá-las de volta ao rio.

Poder nadar no Marne e no Sena é "um dos acontecimentos do século" e "estaremos prontos a tempo", garantiu a ministra do Esporte, Amélie Oudéa-Castéra, durante a sua inauguração a cerca de 10 quilômetros a sudeste de Paris.