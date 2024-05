Juventus perde para Lazio (2-1) mas vai à final da Copa da Itália

Dois anos depois, a Juventus vai voltar a disputar a final da Copa da Itália apesar de ter perdido por 2 a 1 para a Lazio, nesta terça-feira (23) em Roma, fazendo valer a vitória por 2 a 0 no jogo de ida num confronto acirrado em que os anfitriões chegaram a empatar no placar agregado com uma dobradinha do argentino Taty Castellanos.

Os gols do ex-atacante do Girona, o primeiro aos 12 minutos, de cabeça, e o segundo no início do segundo tempo (49') de chute cruzado, deram a impressão de que o jogo iria para a prorrogação.

Mas o treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, colocou em campo o polonês Arkadiusz Milik que marcou o gol da classificação na primeira bola que tocou, já na reta final (83'). O centroavante se posicionou na pequena área e desviou para o fundo da rede um chute cruzado do meia Timothy Weah, que também havia entrado na segunda etapa.