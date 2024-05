Israel nega ter enterrado centenas de palestinos em hospital de Gaza

"As acusações de que as Forças de Defesa de Israel (FDI) enterraram corpos de palestinos são infundadas", afirmou o exército.

"Os corpos examinados, por não serem de reféns, foram devolvidos aos seus lugares", explicou.

A Proteção Civil da Faixa de Gaza disse na segunda-feira que desde sábado cerca de 200 cadáveres haviam sido exumados e enterrados pelas forças israelenses em valas comuns no hospital Nasser, no sul do território palestino. Alguns corpos estariam com as mãos amarradas nas costas.

A ONU então exigiu uma investigação internacional sobre essas denúncias.