Hezbollah anuncia lançamento de foguetes contra Israel

O movimento libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, anunciou nesta terça-feira o lançamento de "dezenas de foguetes" contra Israel, após a morte de dois civis em um bombardeio atribuído ao Exército israelense no sul do Líbano, onde acontecem trocas de disparos diárias desde o começo do conflito em Gaza.

Combatentes do Hezbollah dispararam "dezenas de foguetes Katyusha" contra o norte de Israel, em resposta "aos ataques do inimigo israelense contra residências de civis", informou o grupo.

Socorristas e a agência de notícias libanesa ANI haviam anunciado antes a morte de uma mulher e uma criança em um bombardeio israelense no sul do Líbano.