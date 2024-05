Grêmio vence em visita ao Estudiantes (1-0) e respira na Libertadores

O Grêmio venceu o argentino Estudiantes por 1 a 0 como visitante, em partida da terceira rodada do Grupo C da Copa Libertadores-2024, disputada na noite desta terça-feira (23), no estádio Uno, em La Plata.

Nathan Fernandes (75') marcou o único gol da noite, que deu ao time gaúcho seus três primeiros pontos no torneio.

O Grêmio disputou a maior parte da segunda etapa com dez jogadores devido à expulsão do meia Mathias Villasanti (65'). Com este resultado, o chileno Huachipato lidera o Grupo C com 4 pontos e saldo de gols de 2 gols, seguido pelo Estudiantes, que também tem 4 pontos, mas um saldo de zero.