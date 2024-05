Exército israelense mata dois integrantes do Hezbollah no Líbano

O Hezbollah anunciou nesta terça-feira (23) a morte de dois integrantes do grupo em ataques do Exército de Israel, que afirmou ter eliminado "dois terroristas importantes" no sul do Líbano.

O Hezbollah libanês troca tiros diariamente com Israel desde o início da guerra entre Israel e o Hamas palestino na Faixa de Gaza, há mais de seis meses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Israel responde com bombardeios contra alvos no Líbano e seus drones visam regularmente combatentes e líderes do movimento pró-Irã.