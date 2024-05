Ex-editor de tabloide diz em depoimento que removia informações negativas sobre Trump

David Pecker, de 72 anos, que era editor do tabloide National Enquirer, foi a primeira testemunha da Promotoria no histórico julgamento de Trump, que ocorre menos de sete meses antes de sua esperada revanche contra o presidente Joe Biden na disputa pela Casa Branca.

Embora Pecker não tenha participado pessoalmente do pagamento a Daniels, os promotores buscam, com seu depoimento, demonstrar que Trump e seu advogado recorriam comumente a essa prática.

Antes de Pecker prestar depoimento, a Promotoria acusou Trump de violar a ordem do juiz de 1º de abril que o proibiu de falar mal das testemunhas, membros do júri ou do pessoal do tribunal.

O promotor Chris Conroy disse ao juiz que os ataques "voluntários" e "intencionais" do ex-presidente às testemunhas "claramente violam" a ordem do juiz e pediu que o republicano fosse multado em 1.000 dólares por cada violação.