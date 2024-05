EUA lança nova rodada de sanções contra o Irã por ataques cibernéticos

Os Estados Unidos anunciaram, nesta terça-feira (23), uma nova rodada de sanções contra o Irã, especificamente contra "duas empresas e quatro indivíduos envolvidos em ataques cibernéticos mal intencionados" dirigidos "contra empresas e entidades governamentais americanas".

Os ataques foram realizados "em nome do Comando Cibernético do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica Iraniana", afirmou o Departamento do Tesouro dos EUA em comunicado.

Além disso, o Departamento de Justiça e o FBI apresentaram uma acusação contra os quatro sancionados, informou o Tesouro.