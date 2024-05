Confrontos no norte da Etiópia deixaram mais de 50.000 deslocados, afirma ONU

Mais de 50.000 pessoas foram deslocadas pelos confrontos em uma área disputada do norte da Etiópia, informou a ONU, 10 dias após a explosão do conflito entre os combatentes das regiões de Tigray e Amhara.

As forças de Amhara ocuparam Raya Alamata, no sul de Tigray, durante uma guerra de dois anos entre o governo etíope e as autoridades regionais.

Com o acordo de paz entre o governo do primeiro-ministro Abiy Ahmed e as autoridades rebeldes de Tigray, as forças de Amhara - que apoiaram as tropas federais durante o conflito - deveriam sair de Raya Alamata após a assinatura do pacto em Pretória, em novembro de 2022.

O governo federal e as autoridades de Tigray se recusaram a responder os pedidos de comentários da AFP. Verificar a situação na área em disputa com fontes independentes é impossível, pois o acesso dos meios de comunicação ao norte da Etiópia é severamente restrito.