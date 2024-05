Cinco migrantes morrem durante tentativa de chegar ao Reino Unido pelo Canal da Mancha

Os corpos encontrados na praia de Wimereux, perto do Estreito de Calais, são de uma menina de quatro anos, três homens com idades entre 25 e 40 anos e uma mulher na faixa dos 30 anos, informaram os bombeiros.

"Depois de encalhar em um banco de areia, a embarcação voltou ao mar", afirmou o governo local. "Ao que parece, um tumulto ocorreu no barco superlotado, o que provocou várias vítimas".

Ao menos 15 pessoas morreram em tentativas de atravessar o Canal da Mancha desde o início do ano, segundo um balanço da AFP. Em 2023, 12 migrantes morreram na travessia.

A tragédia anterior aconteceu em 3 de março. Uma menina de sete anos se afogou no Canal de Aa, que deságua no Mar do Norte, quando estava em um pequeno barco com outros 15 migrantes.