Chuvas torrenciais na China obrigam mais de 100 mil pessoas a deixarem suas casas

O governo da China emitiu nesta terça-feira, 23, o nível máximo de alerta para tempestades em áreas da província de Guangdong, que tem sido atingida por chuvas torrenciais desde quinta-feira, dia 18. Mais de 100 mil pessoas deixaram suas casas, e a chuva provocou a cheias dos rios e a ameaça das maiores inundações em um século.

A grande cidade de Shenzhen, com mais de 17 milhões de habitantes e na fronteira com Hong Kong, registra "tempestades de intensas a muito intensas", informou o observatório meteorológico local. As autoridades reduziram posteriormente o alerta meteorológico com redução do nível das tempestades, mas pediram aos moradores que mantenham a precaução contra possíveis desastres.

A tormenta teve um impacto direto nas operações do Aeroporto Internacional de Baoan em Shenzhen, provocando atrasos e cancelamentos. Segundo o portal local especializado Hangban Guanjia, o aeroporto havia cancelado até a tarde desta terça-feira (23) 461 voos, enquanto outros 367 foram afetados por atrasos.