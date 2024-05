Câmara Municipal de Paris exibirá ao público chama olímpica no dia 14 de julho

Esta será uma "grande vigília" para a chama que vai "dormir nos salões" do edifício sem se apagar, acrescentou a prefeita franco-espanhola.

A Câmara Municipal de Paris abrirá suas portas na noite de 14 de julho, dia do feriado nacional na França, para que o público possa ver a chama olímpica dias antes do início dos Jogos, anunciou o órgão nesta terça-feira (23).

A chama olímpica passará por Paris nos dias 14 e 15 de julho, antes de retornar no dia 26 do mesmo mês pelo oeste da capital, horas antes da cerimônia de abertura dos Jogos, que ocorrerá às margens do Sena.

Durante os Jogos Olímpicos, previstos para seguir até 11 de agosto, o público poderá visitar a pira acesa nos Jardins das Tulherias, adjacente ao turístico Museu do Louvre.

Doze dias antes da cerimônia de abertura, Paris organizará a tradicional queima de fogos de artifício no dia 14 de julho no alto da Torre Eiffel, que será adornada com os cinco anéis olímpicos.