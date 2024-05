Arsenal goleia Chelsea (5-0) e volta a assumir liderança da Premier League

O Arsenal reforçou nesta terça-feira (23) sua liderança no Campeonato Inglês ao golear em casa o Chelsea por 5 a 0, em jogo adiado da 29ª rodada da Premier League.

Com 77 pontos, os 'Gunners' se distanciam do Liverpool, 2º com 74, e do Manchester City, 3º com 73. Os 'Reds' visitam Goodison Park na quarta-feira no derby contra o Everton, enquanto os 'Citizens' têm dois jogos pendentes, o primeiro deles fora de casa contra o Brighton, na quinta-feira.

Nesta terça no Emirates Stadium, no norte da capital britânica, Leandro Trossard (4'), Ben White (52' e 70') e Kai Havertz (57' e 65') nocautearam o Chelsea, com uma goleada que poderia ter sido ainda mais cruel se não fosse por várias boas defesas do goleiro sérvio Djordje Petrovic.