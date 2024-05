Argentina pede prisão de ministro iraniano por atentado contra Amia

A Argentina solicitou a prisão do ministro do Interior do Irã, Ahmad Vahidi, relacionada ao ataque contra a associação judaica Amia, que deixou 85 mortos em Buenos Aires há 30 anos, anunciou nesta terça-feira a chancelaria do país sul-americano.

"A Argentina reclama a prisão internacional dos responsáveis pelo atentado de 1994 à Amia, que causou a morte de 85 pessoas. Eles continuam em seus postos de poder com total impunidade", diz o comunicado divulgado pela pasta.

"Um deles é Ahmad Vahidi, procurado pela Justiça argentina como um dos responsáveis pelo atentado", ressalta o texto, assinado também pelo Ministério da Segurança argentino.