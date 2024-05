Alemanha: assessor de legislador da extrema direita é preso, suspeito de espionagem para China

A Justiça da Alemanha anunciou, nesta terça-feira, 23, a detenção de um homem que trabalha para um proeminente legislador alemão de extrema direita no Parlamento Europeu, acusado de espionar para a China. A detenção ocorreu menos de 24 horas depois de três pessoas terem sido detidas por uma acusação semelhante, em um caso separado no país.

O último detido, identificado como Jian G., é acusado de espionar opositores chineses e de ter compartilhado informações sobre o Parlamento Europeu com um serviço de inteligência chinês, segundo o comunicado do Ministério Público federal alemão. Os promotores alegam que ele também espionou dissidentes chineses na Alemanha.

Segundo o site do Parlamento Europeu, Jian Guo faz parte da lista de assistentes credenciados do eurodeputado Maximilian Krah, cabeça de lista do partido alemão de extrema direita AfD nas próximas eleições europeias, em 9 de junho.