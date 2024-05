UE ameaça suspender recompensas do TikTok Lite a usuários devido ao risco de dependência

O TikTok Lite é uma versão simplificada do popular aplicativo de vídeos, que pode ser usado em celulares com menos recursos e conexões de Internet mais lentas.

A Comissão abriu nesta segunda-feira uma investigação para determinar se esta iniciativa foi lançada legalmente na UE à luz da legislação europeia sobre grandes plataformas digitais.

No seu comunicado, a Comissão apontou a possibilidade de o novo programa do TikTok ter sido lançado "sem uma avaliação prévia e diligente dos riscos envolvidos, em particular os relacionados com o efeito viciante das plataformas".

Por este motivo, a Comissão também "notificou o TikTok da sua intenção de impor medidas provisórias que consistem na suspensão do programa de recompensas TikTok Lite na UE, enquanto se aguarda uma avaliação da sua segurança".

