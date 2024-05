Trump orquestrou 'esquema criminoso' para influenciar a eleição de 2016, acusa promotoria

"Este caso é sobre uma conspiração criminosa e um encobrimento", disse o promotor Matthew Colangelo na argumentação oral do caso.

Donald Trump orquestrou um "esquema criminoso" para influenciar a eleição de 2016, disseram promotores de Manhattan nesta segunda-feira (22) no julgamento do ex-presidente dos EUA, que ocorre paralelamente à sua tentativa de voltar a ocupar a Casa Branca depois das eleições de 5 de novembro.

O magnata de 77 anos é acusado de 34 crimes de fraude para encobrir o pagamento de US$ 130 mil (quase R$ 680 mil na cotação atual) à ex-atriz pornô Stormy Daniels com o objetivo de ocultar um suposto caso extraconjugal ocorrido uma década antes, na reta final da campanha de 2016 que surpreendentemente o levou à Casa Branca.

Ao final de um julgamento de seis semanas, os doze membros do júri (apoiados por seis suplentes), cujos nomes foram ocultados por motivos de segurança, terão que dar um veredicto unânime que selará o futuro do político, possivelmente o mais controverso da história moderna do país.

"Lembrem-se, vocês prometeram ser justos", advertiu o juiz Juan Merchan no início do julgamento.