Referendo no Equador: maioria apoia endurecimento de medidas de segurança, aponta boca de urna

Cerca de 13,6 milhões dos 17,7 milhões de habitantes do Equador foram chamados para votar em um referendo para endurecer as leis contra o crime organizado neste domingo, 21. A extradição de equatorianos, proibida pela Constituição, foi a ponta de lança do referendo e recebeu luz verde da população, de acordo com pesquisa de boca de urna.

Os equatorianos tiveram de responder "sim" ou "não" para 11 questões promovidas pelo presidente Daniel Noboa, que flerta com a reeleição em fevereiro próximo. Este referendo "definirá o rumo e a política de Estado que tomaremos para podermos enfrentar o desafio do combate à violência e ao crime organizado", afirmou Noboa no início do dia.

O "Sim" a favor da extradição recebeu 72% de apoio, enquanto o "Não" teve 25% do total de votos, entre brancos e nulos, segundo pesquisa da empresa Infinity Estrategas contratada pelo governo e transmitida ao vivo pelo canal Teleamazonas.