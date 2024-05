Petróleo fecha com leve baixa em mercado menos preocupado com Oriente Médio

Os preços do petróleo caíram ligeiramente nesta segunda-feira (22), em um mercado menos preocupado com as tensões entre Israel e Irã.

O barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega em junho, recuou 0,33%, para 87,00 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano para maio, caiu 0,34%, para 82,85 dólares.

"Há indícios de uma desescalada nas tensões entre Israel e Irã e isso leva os preços do barril para baixo", indicou Phil Flynn do Price Futures Group.