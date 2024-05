John Terry e Andy Cole entram para o Hall da Fama da Premier League

Os ex-jogadores John Terry, lendário zagueiro do Chelsea, e Andy Cole, um dos maiores artilheiros do Manchester United, serão incluídos no 'Hall da Fama' da Premier League, anunciou o campeonato inglês nesta segunda-feira (22).

Terry e Cole se juntam a nomes como David Beckham, Dennis Bergkamp, Eric Cantona, Thierry Henry, Patrick Vieira, Roy Keane, Steven Gerrard, Alan Shearer, Didier Drogba, Wayne Rooney e Peter Schmeichel, que já foram homenageados no passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lendário capitão dos 'Blues' nos anos 2000 e 2010, Terry também foi um zagueiro incansável, com o recorde de jogos sem sofrer gols (214) e gols marcados por um zagueiro (41 em 492 jogos).