Fritz se aproxima do 'Top 10' do ranking da ATP

O tenista americano Taylor Fritz ganhou duas posições e é agora o número 13 do mundo na última atualização do ranking ATP, que apresenta um 'Top 10' inalterado e liderado por Novak Djokovic.

O sérvio é seguido no pódio pelo italiano Jannik Sinner (N.2) e pelo espanhol Carlos Alcaraz (N.3), que desistiu de disputar o ATP 500 de Barcelona vencido no domingo por Casper Ruud (N.6).

Dentro do 'Top 20', a única grande mudança foi a de Fritz que disputou no domingo a final do torneio de Munique, que acabou sendo vencida pelo alemão Jan-Lennard Struff, atualmente número 24 do mundo.